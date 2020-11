Mercato Juve | Alaba si allontana | l’agente lo offre al Real Madrid

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 1 novembre 2020) Nelle scorse settimane si vociferava di unantus attenta alle possibili occasioni di calcioche potrebbero presentarsi nel corso delle prossime sessioni. L’obiettivo principale dei dirigenti bianconeri sarebbe quello di potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, soprattutto per quanto riguarda il reparto di centrocampo e di difesa. Con l’infortunio di De Ligt ed un Chiellini spesso infortunato, la Vecchia Signora starebbe facendo i conti con una retroguardia priva di numerosi sostituti. Discorso simile in riferimento alle fasce, ragion per cui potrebbe tornare utile l’ingaggio di un giocatore duttile ed eclettico, magari anche a parametro zero. L’occasione ideale potrebbe rispondere al nome di Daviddel Bayern Monaco. LEGGI ANCHE: Calcio...