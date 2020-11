Meloni: «Ricordate quando il governo diceva che gli italiani potevano stare tranquilli?». E posta il video (Di domenica 1 novembre 2020) «Vi Ricordate quando il governo annunciava a gennaio di essere prontissimo ad affrontare il Covid e che gli italiani potevano stare tranquilli? Oggi i loro risultati e le loro bugie sono sotto gli occhi di tutti ed è per questo che gli italiani pretendono dal governo responsabilità e verità». È quanto scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina facebook, postando il video che dimostra le parole a vuoto dell’esecutivo rossogiallo. Nel filmato c’è Belpietro che cita testualmente le frasi del governo: «State tranquilli, siamo prontissimi». Lo dissero sia il ministro Speranza sia il premier ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 1 novembre 2020) «Viilannunciava a gennaio di essere prontissimo ad affrontare il Covid e che gli? Oggi i loro risultati e le loro bugie sono sotto gli occhi di tutti ed è per questo che glipretendono dalresponsabilità e verità». È quanto scrive Giorgiasulla sua pagina facebook,ndo ilche dimostra le parole a vuoto dell’esecutivo rossogiallo. Nel filmato c’è Belpietro che cita testualmente le frasi del: «State, siamo prontissimi». Lo dissero sia il ministro Speranza sia il premier ...

Simo07827689 : RT @Orraf5: Vi ricordate quello con i baffetti in Germania? Non siamo molto lontani con questi tre #imbecilli #TotiVergogna #laPeggiore_D… - GianpasqualeC : @GiorgiaMeloni Vi ricordate quando Meloni diceva di voler collaborarr col Governo? Ora che il Governo dà l'opportun… - LuigiAssecasa : RT @Orraf5: Vi ricordate quello con i baffetti in Germania? Non siamo molto lontani con questi tre #imbecilli #TotiVergogna #laPeggiore_D… - Orraf5 : Vi ricordate quello con i baffetti in Germania? Non siamo molto lontani con questi tre #imbecilli #TotiVergogna… - tapairo : @GiorgiaMeloni Ricordate quando la meloni diceva che non aveva senso prorogare lo stato di emergenza? -