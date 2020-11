Max Felicitas, pornostar di 28 anni: «Niente sesso ai tempi del Coronavirus, masturbatevi o leggete» – Il video (Di domenica 1 novembre 2020) Scordatevi l’immagine del classico pornoattore, alto e muscoloso. Lui è Max Felicitas (il suo vero nome è Edoardo Barbares), si divide tra Milano e Udine e, all’età di 28 anni, riesce a guadagnare anche 30mila euro al mese. «Ho comprato persino una Maserati, quindi dipende dal periodo, ci sono alti e bassi», ci spiega. E questo è senza dubbio un periodo difficile anche per il mondo del sesso: «Ho deciso di fermarmi un attimo, per aiutare il mio Paese. In questo momento, infatti, mi limito a masturbarmi e a leggere. So che è difficile ma bisogna praticare l’astinenza per evitare il contagio da Coronavirus. Fare sesso con la mascherina è assurdo. Al massimo chi proprio non può farne a meno faccia un tampone rapido nello ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) Scordatevi l’immagine del classico pornoattore, alto e muscoloso. Lui è Max(il suo vero nome è Edoardo Barbares), si divide tra Milano e Udine e, all’età di 28, riesce a guadagnare anche 30mila euro al mese. «Ho comprato persino una Maserati, quindi dipende dal periodo, ci sono alti e bassi», ci spiega. E questo è senza dubbio un periodo difficile anche per il mondo del: «Ho deciso di fermarmi un attimo, per aiutare il mio Paese. In questo momento, infatti, mi limito a masturbarmi e a leggere. So che è difficile ma bisogna praticare l’astinenza per evitare il contagio da. Farecon la mascherina è assurdo. Al massimo chi proprio non può farne a meno faccia un tampone rapido nello ...

NPollov : TINA PRINCESS SI PRESENTA AI MICROFONI DI MAX FELICITAS PER RACCONTARE L... - d_yokr : IL PRIMO VIDEO PORNO DI LISA AMANE , L’ITALIANA SFONDATA BRUTALMENTE DA MAX FELICITAS – CASTING YOUTUBER – TOUCH MY… - SPiras5 : A me più che Donald Trump, nelle gestualità ricorda Max Felicitas #ilcollegio - BITCHYXit : Max Felicitas nudo con il pisello al vento in vasca (video e foto) @BITCHYXit - d_yokr : ANALIZATOR IL FILM CON HOMYATOL – MAX FELICITAS ED ELISABETTA ZAFFIRO -

Ultime Notizie dalla rete : Max Felicitas Max Felicitas confida: “Sono andato a fare la spesa dopo venti giorni e con la cassiera…” Il Fatto Quotidiano Rocco Siffredi positivo al coronavirus... e si scatena l'ironia sui social: "Tutta l'Ungheria in quarantena!"

Il divo del porno riferisce di avere contratto il virus a Roma, con ogni probabilità venerdì 16 ottobre, ad una cena ...

Nina Garco: voglio riportare ai fasti il cinema per adulti

E’ la prima esperienza di Nina Garco nel mondo del cinema per adulti, un debutto avvenuto in un “frame leaks” con Max Felicitas, già noto per aver frequentato di recente il salotto televisivo di Barba ...

Il divo del porno riferisce di avere contratto il virus a Roma, con ogni probabilità venerdì 16 ottobre, ad una cena ...E’ la prima esperienza di Nina Garco nel mondo del cinema per adulti, un debutto avvenuto in un “frame leaks” con Max Felicitas, già noto per aver frequentato di recente il salotto televisivo di Barba ...