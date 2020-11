Mattarella “No egoismi, unire le forze per combattere la pandemia” (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo il pensiero a tutti i defunti e, tra di loro, alle vittime del coronavirus. Ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a margine della commemorazione al cimitero di Castagneto, nel bresciano. “Ricordare i nostri morti è un dovere che va affiancato al dovere della responsabilità – prosegue – di proseguire nell'impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave mettendo da parte partigianerie, protagonismi ed egoismi per unire gli sforzi di tutti e di ciascuno, quale che sia il suo ruolo e le sue convinzioni, nell'obiettivo comune di difendere la salute delle ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo il pensiero a tutti i defunti e, tra di loro, alle vittime del coronavirus. Ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia”. Così il presidente della Repubblica Sergioa margine della commemorazione al cimitero di Castagneto, nel bresciano. “Ricordare i nostri morti è un dovere che va affiancato al dovere della responsabilità – prosegue – di proseguire nell'impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave mettendo da parte partigianerie, protagonismi edpergli sforzi di tutti e di ciascuno, quale che sia il suo ruolo e le sue convinzioni, nell'obiettivo comune di difendere la salute delle ...

Corriere : Il portavoce di Mattarella: «Sono positivo e sintomatico, no contatti con il presidente... - LucyMilano92 : RT @Teresat14547770: MATTARELLA INSISTE:UNITÀ NAZIONALE x CONTRASTARE IL COVID. NO,MATTARELLA É RISUSCITATO, VUOLE L'UNITÀ NAZIONALE,PER FA… - nestquotidiano : Mattarella “No egoismi, unire le forze per combattere la pandemia” - CorriereCitta : Mattarella “No egoismi, unire le forze per combattere la pandemia” - lorenzmariapia : RT @Teresat14547770: MATTARELLA INSISTE:UNITÀ NAZIONALE x CONTRASTARE IL COVID. NO,MATTARELLA É RISUSCITATO, VUOLE L'UNITÀ NAZIONALE,PER FA… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella “No Mattarella: «Basta irresponsabili, il vero nemico di tutti è il virus» Corriere della Sera