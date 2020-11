Mattarella a sorpresa in un cimitero del Bresciano, l’omaggio alle vittime del Covid: «Basta egoismi, uniamo le forze» – Il video (Di domenica 1 novembre 2020) Nel giorno di Ognissanti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha fatto visita al cimitero di Castagnato, in provincia di Brescia. La scelta del capo dello Stato non è stata casuale, ma un modo per rendere omaggio alle vittime del Coronavirus. Il presidente della Repubblica ha infatti successivamente dichiarato: «Sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del Coronavirus, ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia». Il furto della stele per le vittime del Covid Nel cimitero di Castagnato, ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) Nel giorno di Ognissanti, il presidente della Repubblica, Sergioha fatto visita aldi Castagnato, in provincia di Brescia. La scelta del capo dello Stato non è stata casuale, ma un modo per rendere omaggiodel Coronavirus. Il presidente della Repubblica ha infatti successivamente dichiarato: «Sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di lorodel Coronavirus, ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questodove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delledella pandemia». Il furto della stele per ledelNeldi Castagnato, ...

