Masters 1000 Parigi-Bercy: Salvatore Caruso lucky loser. Definiti gli accoppiamenti dei qualificati italiani (Di domenica 1 novembre 2020) Si sono concluse le qualificazioni al Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma da lunedì 2 a domenica 8 novembre sul cemento indoor della capitale francese. Stefano Travaglia e Marco Cecchinato sono riusciti a staccare il biglietto per il tabellone principale, mentre Salvatore Caruso si è dovuto arrendere allo spagnolo Davidovich Fokina. Il siciliano, però, è stato ripescato come lucky loser e dunque scenderà nuovamente in campo per disputare questo torneo. Contestualmente sono stati sorteggiati gli accoppiamenti di questi tre italiani per il primo turno. Cecchinato incrocerà lo slovacco Norbert Gombos, Travaglia se la dovrà vedere con l'australiano Alex De Minaur ...

