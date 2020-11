Marotta scrive in diretta a Caressa, Rizzoli risponde: “Rocchi ha un ruolo federale” (Di lunedì 2 novembre 2020) Botta e risposta tra Marotta e Rizzoli… tramite Caressa. Durante il corso di Sky Calcio Club l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha scritto un messaggio al conduttore Fabio Caressa dicendo di non aver ricevuto alcuna notizia circa l’ufficialità del nuovo ruolo di Gianluca Rocchi come raccordo tra la Federazione, gli arbitri e la Lega. Pronta la risposta del designatore Nicola Rizzoli: “Rocchi giovedì è stato alla Sampdoria, precedentemente alla Lazio e settimana prossima andrà al Milan – ha precisato –. La Lega ha mandato un fax a tutte le società e noi lo abbiamo ufficializzato al raduno di Tivoli. È ufficiale al 100% ma probabilmente questo Marotta non lo sapeva: si tratta ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Botta e risposta tra… tramite. Durante il corso di Sky Calcio Club l’ad dell’Inter Beppeha scritto un messaggio al conduttore Fabiodicendo di non aver ricevuto alcuna notizia circa l’ufficialità del nuovodi Gianluca Rocchi come raccordo tra la Federazione, gli arbitri e la Lega. Pronta la risposta del designatore Nicola: “Rocchi giovedì è stato alla Sampdoria, precedentemente alla Lazio e settimana prossima andrà al Milan – ha precisato –. La Lega ha mandato un fax a tutte le società e noi lo abbiamo ufficializzato al raduno di Tivoli. È ufficiale al 100% ma probabilmente questonon lo sapeva: si tratta ...

StanisLaRochele : Marotta che scrive SMS a Sky ma ricordiamo è Sky huve - martib10_ : RT @Vtwenty4: BEPPE MAROTTA IN PIGIAMA SUL DIVANO CHE SCRIVE IN DIRETTA A QUELLI SKY PER RIDICOLIZZARLI ?????? - AlexWolf009 : Marotta scrive direttamente a Caressa che rigira la domanda a Rizzoli in diretta! E poi hanno il coraggio di chia… - sportface2016 : #SkyCalcioClub | #Marotta scrive in diretta a #Caressa, #Rizzoli risponde: '#Rocchi ha un ruolo federale' - Vtwenty4 : BEPPE MAROTTA IN PIGIAMA SUL DIVANO CHE SCRIVE IN DIRETTA A QUELLI SKY PER RIDICOLIZZARLI ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta scrive Marotta scrive in diretta a Caressa, Rizzoli risponde: "Rocchi ha un ruolo federale" Sportface.it Corsera - Nazionali invadenti

"Nazionali invadenti". All'interno delle pagine sportive del Corriere della Sera troviamo anche questo titolo e il riferimento è alle proteste di Andrea Pirlo e ...

Inter, i tifosi rimproverano Marotta: "Adesso che si fa?"

L’infortunio alla coscia obbligherà l’Inter a fare a meno di lui non solo per due partite delicate come Parma e Real Madrid, ma molto probabilmente anche per il big match con l ’Atalanta. Un problema, ...

"Nazionali invadenti". All'interno delle pagine sportive del Corriere della Sera troviamo anche questo titolo e il riferimento è alle proteste di Andrea Pirlo e ...L’infortunio alla coscia obbligherà l’Inter a fare a meno di lui non solo per due partite delicate come Parma e Real Madrid, ma molto probabilmente anche per il big match con l ’Atalanta. Un problema, ...