Marco Masini "porta sfiga"? "Tutta colpa di un famoso conduttore tv": il cantante vuota il sacco, ecco dove nasce l'orrore (Di domenica 1 novembre 2020) Per un lungo periodo della sua carriera, Marco Masini è stato perseguitato e penalizzato da voci infamanti, stupide, assurde e inspiegabili: portava "sfiga", jella, insomma era meglio tenerlo lontano. E così il mondo dello spettacolo, incredibilmente, fece: lo ostracizzò. E Masini torna a parlarne in una toccante intervista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5. "La casa discografica mi rimise in mano il contratto, non trovava la possibilità di promuovere la mia musica", ricorda Masini riferendosi alle maldicenze che lo colpivano. Il tutto, ricorda, iniziò con la battuta di un televisore televisivo, che però non vuole nominare: "Inutile fare nomi e cognomi, il problema era un sistema che si basa su una superficialità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Per un lungo periodo della sua carriera,è stato perseguitato e penalizzato da voci infamanti, stupide, assurde e inspiegabili:va "", jella, insomma era meglio tenerlo lontano. E così il mondo dello spettacolo, incredibilmente, fece: lo ostracizzò. Etorna a parlarne in una toccante intervista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5. "La casa discografica mi rimise in mano il contratto, non trovava la possibilità di promuovere la mia musica", ricordariferendosi alle maldicenze che lo colpivano. Il tutto, ricorda, iniziò con la battuta di un televisore televisivo, che però non vuole nominare: "Inutile fare nomi e cognomi, il problema era un sistema che si basa su una superficialità di ...

TrevisoCityWR : Di seguito due recenti brani di Renato Zero e Marco Masini. La musica italiana di qualità. Buon ascolto! - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Marco Masini - T'innamorerai -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - TrevisoCityWR : Marco Masini - La parte chiara (Official Video) - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Marco Masini - La parte chiara - MichelaCuppini : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Banfi: “Vorrei ‘nonno’ #Ribery”. #Masini: “Vaff... dedicata al #Covid”. #RomaFiorentina giocata dai tifosi vip #Gaz… -