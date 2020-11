Maradona, la lettera ai napoletani: «Mi emoziono come il primo giorno» (Di domenica 1 novembre 2020) Diego Armando Maradona ha scritto una lettera ai napoletani per ringraziarli per l’affetto in occasione del suo 60° compleanno Diego Armando Maradona ha pubblicato una lettera su Il Mattino per ringraziare i napoletani per gli auguri di compleanno. «Cari amici napoletani, voglio ringraziarvi per l’affetto che mi avete manifestato nel giorno del mio compleanno. Siamo distanti migliaia di chilometri, ma i nostri cuori restano vicinissimi. come in quegli anni che abbiamo scritto la storia del Napoli tanti di voi mi hanno visto giocare con la maglia azzurra e tanti hanno festeggiato con noi calciatori gli scudetti, la Coppa Uefa, la Coppa Italia e la Supercoppa. Tanti altri sono stati meno fortunati, hanno visto solo i ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Diego Armandoha scritto unaaiper ringraziarli per l’affetto in occasione del suo 60° compleanno Diego Armandoha pubblicato unasu Il Mattino per ringraziare iper gli auguri di compleanno. «Cari amici, voglio ringraziarvi per l’affetto che mi avete manifestato neldel mio compleanno. Siamo distanti migliaia di chilometri, ma i nostri cuori restano vicinissimi.in quegli anni che abbiamo scritto la storia del Napoli tanti di voi mi hanno visto giocare con la maglia azzurra e tanti hanno festeggiato con noi calciatori gli scudetti, la Coppa Uefa, la Coppa Italia e la Supercoppa. Tanti altri sono stati meno fortunati, hanno visto solo i ...

