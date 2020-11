“Mamma ho il covid, per curarmi servono 7 mila euro”, l’anziana non ci casca e chiama la polizia. Arrestata truffatrice a Genova (l’audio) (Di domenica 1 novembre 2020) “Mamma, ho il covid e sono in pericolo di vita. Ho bisogno di 7000 euro per sottopormi a costose cure”. È questo, in sintesi, il contenuto della telefonata arrivata ieri mattina ad un’anziana donna residente a Sturla (Genova) da parte di alcuni truffatori. La donna, una signora di 73 anni, ha intuito che poteva trattarsi di un tentativo di truffa e ha chiamato con un altro telefono il 113. L’anziana è stata rassicurata dai poliziotti che le hanno consigliato di continuare la conversazione con gli impostori nell’attesa dell’arrivo dei poliziotti della Squadra mobile, ai quali avrebbe aperto la porta solo dopo la parola d’ordine: “sono Alberto con la barba”. E così il “poliziotto con la barba” e di suoi colleghi sono andati a casa della vittima per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) “Mamma, ho ile sono in pericolo di vita. Ho bisogno di 7000 euro per sottopormi a costose cure”. È questo, in sintesi, il contenuto della telefonata arrivata ieri mattina ad un’anziana donna residente a Sturla () da parte di alcuni truffatori. La donna, una signora di 73 anni, ha intuito che poteva trattarsi di un tentativo di truffa e hato con un altro telefono il 113. L’anziana è stata rassicurata dai poliziotti che le hanno consigliato di continuare la conversazione con gli impostori nell’attesa dell’arrivo dei poliziotti della Squadra mobile, ai quali avrebbe aperto la porta solo dopo la parola d’ordine: “sono Alberto con la barba”. E così il “poliziotto con la barba” e di suoi colleghi sono andati a casa della vittima per ...

