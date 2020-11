Malesani: “Ho chiuso con il calcio, non alleno più. Mi hanno messo tra gli allenatori finiti” (Di domenica 1 novembre 2020) Alberto Malesani, intervistato dal sito della Roma, ha spiegato come ormai si ritenga un ex allenatore. “Inutile insistere quando senti che ti allontanano un po’, ormai ho maturato questa decisione. Mi esprimo in un altro mondo, venivo da quello aziendale e ci sono tornato chiudendo un cerchio – spiega il tecnico – Ad un certo punto sono stato messo tra gli allenatori finiti e l’ho accettato, dispiace che in questo Paese l’esperienza non venga premiata. In Giappone gli esperti tornano in azienda, non vengono buttati via.” L’ex mister del Parma vincitore della Coppa Uefa però ammette: “Quando fai l’allenatore per 26-27 anni ad alti livelli e quando vivi il calcio a mille all’ora come me ti mancherà sempre il campo, il costruire qualcosa ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Alberto, intervistato dal sito della Roma, ha spiegato come ormai si ritenga un ex allenatore. “Inutile insistere quando senti che ti allontanano un po’, ormai ho maturato questa decisione. Mi esprimo in un altro mondo, venivo da quello aziendale e ci sono tornato chiudendo un cerchio – spiega il tecnico – Ad un certo punto sono statotra glifiniti e l’ho accettato, dispiace che in questo Paese l’esperienza non venga premiata. In Giappone gli esperti tornano in azienda, non vengono buttati via.” L’ex mister del Parma vincitore della Coppa Uefa però ammette: “Quando fai l’allenatore per 26-27 anni ad alti livelli e quando vivi ila mille all’ora come me ti mancherà sempre il campo, il costruire qualcosa ...

Fantacalcio : Lo sfogo di Malesani: 'Mi considerano finito, l'ho accettato'