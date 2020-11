Lockdown, nuovo incontro del Cts con le Regioni: nuovo Dpcm lunedì (Di domenica 1 novembre 2020) La situazione non è facile: l’impennata dei contagi al Covid-19 potrebbe far prendere nuove misure al Governo. Lockdown in arrivo Non si vuole perdere ulteriore tempo: così il Governo dovrebbe comunicare le nuove misure restrittive a partire da lunedì. Il Dpcm di domenica scorsa sembra ormai già superato visto l’aumento vertiginoso di contagi in Italia. … L'articolo Lockdown, nuovo incontro del Cts con le Regioni: nuovo Dpcm lunedì è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 1 novembre 2020) La situazione non è facile: l’impennata dei contagi al Covid-19 potrebbe far prendere nuove misure al Governo.in arrivo Non si vuole perdere ulteriore tempo: così il Governo dovrebbe comunicare le nuove misure restrittive a partire da lunedì. Ildi domenica scorsa sembra ormai già superato visto l’aumento vertiginoso di contagi in Italia. … L'articolodel Cts con lelunedì è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

NicolaPorro : ?? Nuovo #lockdown in arrivo, guerra tra i giallorossi, scontri a Firenze. Questo e altro nella #ZuppadiPorro del 31… - Corriere : ?? Convocato d'urgenza il Cts: in arrivo stretta su negozi e 'zone rosse' - Agenzia_Italia : Lunedì arriva il nuovo Dpcm, le opposizioni dicono no al confronto - essi__j__ : Gente che ancora fa gioiose e allegre battute su un nuovo #Lockdown, sulle leccornie che mangeranno e sui film che… - savonanews : Coronavirus, un nuovo Dpcm previsto per lunedì 2 novembre: possibili lockdown locali e stop agli spostamenti tra re… -