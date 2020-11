Lockdown in Francia, Parigi non si svuota nonostante le restrizioni annunciate da Macron. Folla al Mercato Barbe’s (Di domenica 1 novembre 2020) Lungo il Canal de l’Ourcq, sugli Champs Elyse’es o nei Giardini delle Tuileries, le strade e i parchi di Parigi non sono del tutto vuoti nel primo fine settimana dopo il Lockdown annunciato dal presidente Macron. Le immagini mostrano inoltre il Mercato Barbe’s afFollato. L'articolo Lockdown in Francia, Parigi non si svuota nonostante le restrizioni annunciate da Macron. Folla al Mercato Barbe’s proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Lungo il Canal de l’Ourcq, sugli Champs Elyse’es o nei Giardini delle Tuileries, le strade e i parchi dinon sono del tutto vuoti nel primo fine settimana dopo ilannunciato dal presidente. Le immagini mostrano inoltre ilBarbe’s afto. L'articoloinnon siledaalBarbe’s proviene da Il Fatto Quotidiano.

petergomezblog : Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Francia verso i 50mila casi in 24 ore, in Germania oltre 18mila. Bel… - Agenzia_Ansa : #Covid19 #Francia Il 70% dei francesi approva il nuovo #lockdown #ANSA - Corriere : Francia, Germania, Inghilterra tra restrizioni e chiusure: l’Europa ha risposto così ... - CrackFriday : In ogni caso notavo che Francia, Spagna, Germania e UK faranno il lockdown ma non chiuderanno le scuole. Siamo i pagliacci d'Europa ?? - clikservernet : Lockdown in Francia, Parigi non si svuota nonostante le restrizioni annunciate da Macron. Folla al Mercato Barbe’s -