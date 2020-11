Lockdown anticipato | Il 2 novembre potrebbe uscire il nuovo Dpcm

(Di domenica 1 novembre 2020) Come ben sappiamo il prossimo(e di conseguenza ilessereprima di quanto si pensi. Tuttavia, se proprio ieri in data 31 ottobre si parlava del prossimo week end, c’è una forte probabilità che il tutto si concretizzi invece il 2. Questo lunedì quindi. Una scelta motivata dal costante … L'articolo

Kristina_Claret : Nuovo Dpcm per il CONFINAMENTO territoriale: cosa cambia per Parma? Probabile coprifuoco anticipato alle h.20 (Bast… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Giorgia Meloni sbotta contro il premier Conte: 'Ha abbandonato gli italiani'. E torna a chiedere il voto anticipato: 'Alle… - bisagnino : Il Covid corre, anticipato nuovo Dpcm: Genova tra le zone rosse a rischio lockdown - matteo_delve83 : RT @genovapostnews: Il Covid corre, anticipato nuovo Dpcm: Genova tra le zone rosse a rischio lockdown - genovapostnews : Il Covid corre, anticipato nuovo Dpcm: Genova tra le zone rosse a rischio lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown anticipato

Il resoconto dei medici dell’Unità operativa di prevenzione dell’Ats: non si può più ricostruire i contatti, per l’elevatissimo numero di positivi. La famiglia è il principale hot-spot di trasmissione ...Domani, quindi, il premier Giuseppe Conte potrebbe presentare un nuovo Dpcm , con l'introduzione di provvedimenti ad hoc per le zone del paese più a rischio, e tra queste figura anche l'area metropol ...