LIVE Vuelta a España 2020 | tappa di oggi in DIRETTA | c’è il leggendario Angliru! Roglic e Carapaz | la resa dei conti

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della dodicesima frazione della Vuelta a España 2020: la Pola de Laviana-Alto de l'Angliru. Si tratta della frazione regina di quest'edizione del grande giro spagnolo, nonostante misuri solo 108 chilometri, dato l'arrivo posto in vetta al Mostro delle Asturie, un'erta durissima di 13 chilometri con una pendenza media del 10% e punte del ...

