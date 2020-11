LIVE Venezia-Virtus Bologna 68-83, Serie A basket in DIRETTA: vittoria importante per la squadra di Djordjevic (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Senza Watt e con Daye lontano da una condizione accettabile, non bastano i 24 punti di Tonut a Venezia. Per Bologna grande partita di Weems con 16 punti e di Markovic (14), anche se il serbo si è fatto male ad una mano. Grazie ad un ultimo quarto da 22-6 la Virtus Bologna ottiene la quarta vittoria della sua stagione e raggiunge in classifica proprio la Reyer. FINISCE QUI! VINCE LA Virtus Bologna! 68-83 Due liberi di Tonut. 66-83 Jumper di Stone. Un minuto alla fine. 64-81 Hunter segna due liberi dalla lunetta. 64-79 Schiacciata dii Vidmar. 62-79 Prosegue inesorabile il parziale della Virtus. Weems ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Senza Watt e con Daye lontano da una condizione accettabile, non bastano i 24 punti di Tonut a. Pergrande partita di Weems con 16 punti e di Markovic (14), anche se il serbo si è fatto male ad una mano. Grazie ad un ultimo quarto da 22-6 laottiene la quartadella sua stagione e raggiunge in classifica proprio la Reyer. FINISCE QUI! VINCE LA! 68-83 Due liberi di Tonut. 66-83 Jumper di Stone. Un minuto alla fine. 64-81 Hunter segna due liberi dalla lunetta. 64-79 Schiacciata dii Vidmar. 62-79 Prosegue inesorabile il parziale della. Weems ...

