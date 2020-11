LIVE Venezia-Virtus Bologna 43-34, Serie A basket in DIRETTA: Tonut trascina i padroni di casa all’intervallo (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Venezia costruisce un parziale di 23-10 in questa seconda frazione e chiude avanti all’intervallo. Grande prova di Stefano Tonut con 17 punti. 43-34 1/2 di De Nicolao. Un secondo alla fine. 42-34 Grande canestro in entrata di Teodosic. 42-32 Splendida penetrazione di De Nicolao. 40-32 Markovic appoggia al vetro. 38-30 Fotu appoggia al ferro. 36-30 Due liberi di Markovic. Tre minuti all’intervallo. 36-28 Arresto e tiro di Bramos. Si muove solo la retina. 34-28 Incredibile Tonut! Quinta tripla della sua partita. 31-28 Tonut! Altra tripla! 28-28 Markovic segna il libero dopo il tecnico fischiato a De Raffaele. 28-27 Markovic appoggia il -1. 28-25 Tripla di Mazzola! 25-25 Gamble segna con il fallo di Mazzola ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!costruisce un parziale di 23-10 in questa seconda frazione e chiude avanti all’intervallo. Grande prova di Stefanocon 17 punti. 43-34 1/2 di De Nicolao. Un secondo alla fine. 42-34 Grande canestro in entrata di Teodosic. 42-32 Splendida penetrazione di De Nicolao. 40-32 Markovic appoggia al vetro. 38-30 Fotu appoggia al ferro. 36-30 Due liberi di Markovic. Tre minuti all’intervallo. 36-28 Arresto e tiro di Bramos. Si muove solo la retina. 34-28 Incredibile! Quinta tripla della sua partita. 31-28! Altra tripla! 28-28 Markovic segna il libero dopo il tecnico fischiato a De Raffaele. 28-27 Markovic appoggia il -1. 28-25 Tripla di Mazzola! 25-25 Gamble segna con il fallo di Mazzola ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Venezia-Virtus Bologna 17-12 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Virtus #Bologna #17-12 #Serie http… - zazoomblog : LIVE – Venezia-Virtus Bologna 17-12 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Virtus #Bologna #17-12… - AlfaqihMuch : Venezia VS Virtus Bologna || Lega A live stream Venue: Palasport Giuseppe Taliercio (Venice) wacth live… - CryAntonino : RT @emergency_live: Volo sanitario urgente da Cagliari a Venezia per 59enne in pericolo di vita: dal Marco Polo a Padova con ambulanza 118… - emergency_live : Volo sanitario urgente da Cagliari a Venezia per 59enne in pericolo di vita: dal Marco Polo a Padova con ambulanza… -