LIVE – Pro Sesto-Novara 2-0 | Serie C 2020 2021 | girone A DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) Ladi Pro, match valido per la ottava giornata delA di. I lombardi nelle ultime due giornata si sono rimessi in carreggiata grazie alla vittorie contro Giana Erminio e Pistoiese, dopo aver raccolto solo una vittoria nelle prime 5 giornate. Dall’altra parte meglio ha fatto il, al momento secondo in classifica a solo un punto di distanza dalla Pro Vercelli capolista. Si parte alle ore 17:30 di domenica 1 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI PRO: Livieri, Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Franco, Gualdi, Gattoni, Palesi, Cominetti, Mutton, ...