LIVE – Potenza-Cavese 3-4, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 1 novembre 2020) La DIRETTA LIVE di Potenza-Cavese, match valido per l’ottava giornata di Serie C 2020/2021. Nel girone C allo stadio Viviani i lucani se la vedranno contro i campani e l’obiettivo comune è quello di vincere la seconda partita stagionale visto che l’avvio di entrambe non è stato dei migliori. Appuntamento fissato per le ore 17.30 di domenica 1 novembre. Sportface.it vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Potenza-Cavese 3-4 (11′ Russotto, 25′ Cianci, 36′ Di Somma, 41′ Cianci, 60′ Senesi, 65′ Senesi, 67′ De Rosa) 67′ – RETE! INCREDIBILE AL VIVIANI. SORPASSO DELLA ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Ladi, match valido per l’ottava giornata di. NelC allo stadio Viviani i lucani se la vedranno contro i campani e l’obiettivo comune è quello di vincere la seconda partita stagionale visto che l’avvio di entrambe non è stato dei migliori. Appuntamento fissato per le ore 17.30 di domenica 1 novembre. Sportface.it vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA3-4 (11′ Russotto, 25′ Cianci, 36′ Di Somma, 41′ Cianci, 60′ Senesi, 65′ Senesi, 67′ De Rosa) 67′ – RETE! INCREDIBILE AL VIVIANI. SORPASSO DELLA ...

Risultati Serie C, classifiche: la diretta gol live score delle partite dei gironi A, B e C, per la 8^ giornata di campionato, oggi 1 novembre 2020.

