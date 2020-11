LIVE – Olimpia Milano-Trento 54-58, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 1 novembre 2020) AX Armani Exchange Milano e Dolomiti Energia Trento si sfidano nel sesto turno del campionato di Serie A1 2020/2021. Tra lega A e Supercoppa, la squadra di Ettore Messina è ancora imbattuta nei confini nazionali in questa stagione. Inoltre sulle spalle delle scarpette rosse non gravita neanche il peso dell’Eurolega dato che Milano non ha disputato le ultime due gare contro Zenit San Pietroburgo e Alba Berlino. Alle ore 17.30 di domenica 1 novembre la palla a due del match che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Trento 54-58 27‘- Tripla anche per Maye, 54-58. 26‘- Tripla di Shields, Milano a -1: ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) AX Armani Exchangee Dolomiti Energiasi sfidano nel sesto turno del campionato diA1. Tra lega A e Supercoppa, la squadra di Ettore Messina è ancora imbattuta nei confini nazionali in questa stagione. Inoltre sulle spalle delle scarpette rosse non gravita neanche il peso dell’Eurolega dato chenon ha disputato le ultime due gare contro Zenit San Pietroburgo e Alba Berlino. Alle ore 17.30 di domenica 1 novembre la palla a due del match che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA54-58 27‘- Tripla anche per Maye, 54-58. 26‘- Tripla di Shields,a -1: ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Olimpia Milano-Trento 38-41 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Trento #38-41 #Serie https:… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Trento 38-41 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Trento #38-41 #Serie - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Olimpia Milano-Trento 19-12 Serie A basket in DIRETTA: comincia il secondo quarto. Scarpette Rosse in controllo con un… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Trento 19-12 Serie A basket in DIRETTA: comincia il secondo quarto. Scarpette Rosse in controll… - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: LIVE con noi dal Forum, e già da adesso!!! -