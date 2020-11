LIVE Nuoto | ISL Budapest 2020 in DIRETTA | Matteo Rivolta terzo nei 100 farfalla! Manaudou e Koch stellari! Benedetta Pilato sfida Carraro e Castiglioni

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.58: Tra poco i 200 misti donne con Gunes, Wood, Jakabos, Escobedo, Verraszto, Bruce, Cieplucha, Wog al via 18.57: Prima vittoria per gli Aqua Centurions con Heintz in 1’52″83 davanti a Litchfield e a Stupin 18.58: A metà gara Heintz, Litchfield, Stupin 18.53: Tra poco i 200 misti uomini con Litchfield, Almeida, Sidlauskas, Stupin, Romanchuk, Heintz, Knox, Pratt 18.52: Classifica provvisoria: Energy 123, Titans 113, Breakers 92; Centurions 34 18.50: Kasja Wasick va a dominare in 23″30 e batte Heemskerk e Coleman. Fuori dai punti gli Aqua Centurions 18.49: Ora ci sono i 50 stile donne con Surkova, Wasick, Shkurdai, Mediros, Munoz del Campo, Medeiros, Coleman, Meynen 18.48: Non basta il quarto posto a Miressi per fare punti.vince in 20″55, secondo posto ...