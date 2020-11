LIVE Nuoto | ISL Budapest 2020 in DIRETTA | Benedetta Pilato sfida Carraro e Castiglioni | c’è Miressi!

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della International Swimming League– ISL, partecipanti e squadre – Gli azzurri al via della ISL– Presentazione quinto e sesto match della ISL– Cronaca della prima giornata del quinto match – Cronaca della seconda giornata del quinto match – l’intervista a Cristina Chiuso sulla ISLBuongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata della sesta tappa della International Swimming League, la manifestazione per club diche quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di. Le ...