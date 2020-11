Live Non è la D’Urso stasera domenica 1 novembre in tv: orario, ospiti e anticipazioni (Di domenica 1 novembre 2020) Una puntata ricca di ospiti quella di Live Non è la D’Urso che andrà in onda stasera domenica 1 novembre. Ci saranno Amedeo Goria e Gian Amedeo Goria, fratello di Guenda Goria. Presenti anche Viola Valentino e il suo fidanzato e Youma Diakite. Alla trasmissione parteciperà Gabriele Rossi per parlare del coming out di Gabriel Garko, oltre alle gemelle Lecciso e Wanna Marchi. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Una puntata ricca diquella diNon è la D’Urso che andrà in onda. Ci saranno Amedeo Goria e Gian Amedeo Goria, fratello di Guenda Goria. Presenti anche Viola Valentino e il suo fidanzato e Youma Diakite. Alla trasmissione parteciperà Gabriele Rossi per parlare del coming out di Gabriel Garko, oltre alle gemelle Lecciso e Wanna Marchi.

