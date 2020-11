LIVE Italia-Inghilterra 0-54, Sei Nazioni 2020 rugby femminile in DIRETTA: non c’è partita, britanniche troppo forti (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Inghilterra batte Italia 54-0. 82′ Harrison converte, 0-54. 81′ Arriva un’altra meta, la firma Packer. 79′ Harrison converte, 0-47. 78′ Intercetto di Riley che vola in meta a marcare il 45-0. 76′ Mancano quattro minuti alla fine di una partita che sembra avere poco altro da dire. 73′ Prova con le ultime energie l’Italia a realizzare almeno qualche punto. 70′ Non arriva la conversione di Harrison, 0-40. 69′ Sesta meta inglese, porta la firma di Breach. 66′ Continua la pressione offensiva delle ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA!batte54-0. 82′ Harrison converte, 0-54. 81′ Arriva un’altra meta, la firma Packer. 79′ Harrison converte, 0-47. 78′ Intercetto di Riley che vola in meta a marcare il 45-0. 76′ Mancano quattro minuti alla fine di unache sembra avere poco altro da dire. 73′ Prova con le ultime energie l’a realizzare almeno qualche punto. 70′ Non arriva la conversione di Harrison, 0-40. 69′ Sesta meta inglese, porta la firma di Breach. 66′ Continua la pressione offensiva delle ...

