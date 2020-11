LIVE F1, GP Imola 2020 in DIRETTA: Bottas mantiene il comando, Verstappen 2° ed Hamilton 3°. Leclerc 5° e Vettel 15° (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9°giro/63: ATTENZIONE PROBLEMA TECNICO PER L’ALPHA TAURI! Gasly deve rientrare ai box e fermarsi. Che peccato! Leclerc sale in quinta posizione. 8°giro/63: Posizione cristallizzate, con Leclerc 6° che riesce a gestire la situazione, con Albon più lontano. 7° giro/63: Verstappen vede salire il proprio ritardo a 1″698 da Bottas. Hamilton a quasi 3″. Attenzione che Verstappen non era allineato nella piazzola di partenza e potrebbe subire una sanzione. Leclerc è sesto a 2″4 da Gasly. Vettel sempre 15° alle spalle di Giovinazzi. 6° giro/63: Questa la classifica al momento: 1 Valtteri Bottas MercedesLEADER ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9°giro/63: ATTENZIONE PROBLEMA TECNICO PER L’ALPHA TAURI! Gasly deve rientrare ai box e fermarsi. Che peccato!sale in quinta posizione. 8°giro/63: Posizione cristallizzate, con6° che riesce a gestire la situazione, con Albon più lontano. 7° giro/63:vede salire il proprio ritardo a 1″698 daa quasi 3″. Attenzione chenon era allineato nella piazzola di partenza e potrebbe subire una sanzione.è sesto a 2″4 da Gasly.sempre 15° alle spalle di Giovinazzi. 6° giro/63: Questa la classifica al momento: 1 ValtteriMercedesLEADER ...

