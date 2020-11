LIVE Covid-19, notizie in DIRETTA: attesa per il nuovo DPCM. Coprifuoco alle 21.00 in tutta Italia? (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza sanitaria. Appuntamento a domani. 23.50 Nella giornata di lunedì 2 novembre dovrebbero arrivare delle novità ufficiali, ormai si arriva alla firma di un nuovo DPCM e Giuseppe Conte potrebbe parlare agli Italiani. 23.40 Nelle aree individuate come più a rischio il governo vorrebbe far scattare misure molto più stringenti. Dalla chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo, al Coprifuoco alle 18.00, con chiusura delle attività commerciali. 23.30 Sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS Grazie a tutti per averci seguito durante questacon tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza sanitaria. Appuntamento a domani. 23.50 Nella giornata di lunedì 2 novembre dovrebbero arrivare delle novità ufficiali, ormai si arriva alla firma di une Giuseppe Conte potrebbe parlare aglini. 23.40 Nelle aree individuate come più a rischio il governo vorrebbe far scattare misure molto più stringenti. Dalla chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo, al18.00, con chiusura delle attività commerciali. 23.30 Sul ...

La7tv : #propagandalive Il monologo di Edoardo Leo a Propaganda Live 'La serenata ai tempi del Covid' - SkyTG24 : #COVID?19 ?? Firmato il nuovo #Dpcm, le norme saranno in vigore fino al 24/11 ?? Confermato lo stop per bar e ristora… - fanpage : ?? Ultim'ora Positivo al Covid lo chef di Sergio Mattarella. - CryAntonino : RT @emergency_live: COVID-19, secondo l'Università di Stanford i raduni di Trump hanno causato 700 morti e 30mila Covid+ / PDF DELLO STUDIO… - LorisSoave3 : #Covid: continuano gli incontri tra Governo e Regioni per capire cosa scrivere nel nuovo Dpcm Ne parliamo con il G… -