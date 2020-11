LIVE – Carrarese-Alessandria | Serie C 2020 2021 | girone A DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) Ladi, match valido per la ottava giornata delA di. I padroni di casa, ancora imbattuti in campionato, si apprestano ad affrontare i piemontesi alla ricerca di riscatto: questa fase iniziale non è stata semplice per loro, caratterizzata da più bassi che alti, anche se nell’ultimo match c’è stata la vittoria ai danni del Pontedera. Si parte alle ore 15:00 di domenica 1 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA(ore 15:00)