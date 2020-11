Lilli Gruber | tifosa acefala della sinistra Vittorio Feltri | a cosa ci condanna un nuovo lockdown

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) Abbiamo capito che ci stiamo avviando verso una nuova e pesante reclusione. Il virus avanza zoppicando, uccide meno, però colpisce più gente. Il clima italiano è brutto, dilaga la protesta e aumenta l'incertezza. Tutti hanno qualda dichiarare ma nessuno ci illumina. Siamo sinceri: non comprendiamo più niente eppure ciascuno di noi discetta del corona. Forse domina la paura. La prospettiva che ancora una volta le città diventino dei deserti ci mortifica e spaventa. Che giorni ci aspettano? Passare ore in tinello a guardare la tv che ci rovescia addosso notizie che riguardano il Covid non è divertente e neppure consolante. Non si potrà uscire di casa se non per portare il cane a fare pipì, vietato recarsi al bar che ha abbassato le saracinesche, non parliamo dei ristoranti e delle pizzerie che costituivano un ...