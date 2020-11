Lieve scossa di terremoto nel pomeriggio | epicentro vicino Cerreto Sannita

(Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –diquestonella provincia di Benevento. Il sisma, non avvertito da tutti, ha avutoa tre chilometri dal comune di. Magnitudo di 2.4 a una profondità di 17 km. Nessun danno a persone o cose. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CasilinaNews : Lieve scossa di terremoto a Segni: la terra ha tremato poco prima delle 13 - CastelbuonoOrg : Lieve scossa di #terremoto (2.4) con epicentro Castelbuono - meteo_calabria : #TERREMOTO #NEWS #CALABRIA: qualche ora fa è stata avvertita una lieve scossa nell'area aspromontana. Qui mappe i… - InMeteo : Scossa vicino Reggio Calabria, avvertito un lieve terremoto al mattino - AlbertPincherle : Lieve scossa di #Terremoto a Reggio Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Lieve scossa

Castelbuono.Org

Terremoto, nuova forte scossa M 4.8 nelle isole del Dodecaneso Dalla giornata di ieri, venerdì 30 ottobre 2020, è in corso un violento sciame sismico nelle ?A quattro anni dalla scossa del 30 ottobre, il commissario alla ricostruzione ... delle quali 1.240 per i danni lievi e 1.338 per gli edifici con danni gravi. Le domande presentate arrivano così a ...