"L'emergenza si sta aggravando, serve un nuovo lockdown. In gioco tenuta del sistema sanitario": l'allarme dei medici di Torino

Il sistema rischia di cedere in pochi giorni. Il Piemonte, tra le regioni più colpite dal Covid, non ce la fa più. Per questa ragione c'è bisogno di un nuovo lockdown. È l'appello lanciato dall'Ordine dei medici di Torino per voce del suo presidente, Guido Giustetto, nel pomeriggio di domenica, "A fronte delle numerosissime richieste e segnalazioni arrivate nelle ultime ore da medici ospedalieri e da medici di medicina generale", l'ordine "ritiene sia assolutamente necessaria l'istituzione immediata di un nuovo lockdown, a causa dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in corso".

