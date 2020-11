Lazio, che ribaltone! Immobile e Caicedo nel recupero, finisce 4-3 (Di domenica 1 novembre 2020) Incredibile partita allo stadio Olimpico di Torino tra Torino e Lazio. I biancocelesti vincono 4-3 dopo che erano sotto 3-2 al 92′. Non sono mancate le polemiche in ogni caso. Lazio in vantaggio al 15′ con Andreas Pereira. Il Toro ribalta tutto in pochi minuti, prima con Bremer al 19′ e poi con un rigore di Belotti al 25′. Nella ripresa, la Lazio pareggia sul 2-2 con una grande punizione di Milinkovic Savic al 48′. All’87’ Lukic segna la rete del 3-2 per il Torino e sembra affondare la Lazio ma nel recupero accade l’imponderabile. Al 95′ rigore per i laziali, molto contestato, con Immobile che insacca. Al 98′ è Caicedo a regalare i 3 punti alla Lazio che si porta a 10 punti in ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Incredibile partita allo stadio Olimpico di Torino tra Torino e. I biancocelesti vincono 4-3 dopo che erano sotto 3-2 al 92′. Non sono mancate le polemiche in ogni caso.in vantaggio al 15′ con Andreas Pereira. Il Toro ribalta tutto in pochi minuti, prima con Bremer al 19′ e poi con un rigore di Belotti al 25′. Nella ripresa, lapareggia sul 2-2 con una grande punizione di Milinkovic Savic al 48′. All’87’ Lukic segna la rete del 3-2 per il Torino e sembra affondare lama nelaccade l’imponderabile. Al 95′ rigore per i laziali, molto contestato, conche insacca. Al 98′ èa regalare i 3 punti allache si porta a 10 punti in ...

