Lavoro, la crisi ha colpito maggiormente le donne: perso il 56% dei posti (Di domenica 1 novembre 2020) La crisi pandemica, per quanto riguarda il Lavoro, ha colpito maggiormente le donne che contano il 56% di posti persi La pandemia da coronavirus ha causato danni ingenti a milioni di cittadini italiani che hanno perso il Lavoro. Secondo lo studio Fondazione Studi Consulenti, a rimetterci maggiormente sono state le donne. Tra il secondo trimestre … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Lapandemica, per quanto riguarda il, haleche contano il 56% dipersi La pandemia da coronavirus ha causato danni ingenti a milioni di cittadini italiani che hannoil. Secondo lo studio Fondazione Studi Consulenti, a rimettercisono state le. Tra il secondo trimestre … L'articolo proviene da Inews.it.

