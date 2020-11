L’agenzia Imagoeconomica denuncia le ruberie online dei politici | “Prendono le nostre foto e le usano su Facebook senza pagare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) “Le utilizzano come immagine-profilo sui social. Le postano in home, sui loro siti. I loro uffici stampa le mandano addirittura a tv e giornali,pagare”. Carlo Carino,reporter e responsabile dell’agenziagraficaal telefono con Ilfattoquotidiano.it tenta una summa di tutti i “furti” che negli anni l’archivio digitale della sua agenzia ha subito da parte del mondo della politica. Poi perde il conto: “Sono troppi”, ammette. Ritenta: “Il primo che mi viene in mente è Gian Luca Galletti (Udc), ex ministro dell’ambiente nel governo Renzi, che ha utilizzato legrafie sui suoi social e quando abbiamo provato a scrivergli, facendo anche contattare il ministero dell’Ambiente dal ...