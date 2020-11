La tifosa del Napoli Marika Fruscio senza freni: la trasparenza è da capogiro [FOTO] (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo La tifosa del Napoli Marika Fruscio senza freni: la trasparenza è da capogiro FOTO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo Ladel: laè daCalcioWeb.

CalcioWeb : La tifosa del Napoli @marikafruscio10 senza freni: la trasparenza è da capogiro [FOTO] - - EvaGini : RT @Inter_TV: ?? | MATILDE Nel corso del nostro LiveMatch pre #InterParma, si collega con noi Matilde #Gioli,?? star di #DocNelleTueMani e g… - NeunUndZwanzig_ : Come tifosa del vbb ragazzi sto crepando dal ridere perché è quello che ogni tifoso del Dortmund dice spesso e vole… - flamminiog : RT @Inter_TV: ?? | MATILDE Nel corso del nostro LiveMatch pre #InterParma, si collega con noi Matilde #Gioli,?? star di #DocNelleTueMani e g… - NeunUndZwanzig_ : Scusate per quanto io abbia odiato Mats per alcune cose gli ultimi 7 anni come tifosa del vvb sono stati caratteri… -

Ultime Notizie dalla rete : tifosa del Tavecchio:"La mia nipotina è di Como ed è una tifosa del... SpazioNapoli Setien non dimentica: "Messi ha un carattere difficile da gestire"

Dopo l'addio al Barcellona, l'ex allenatore dei catalani torna a parlare del difficile rapporto con il campione argentino ...

CHIESA, La madre: "Traditore? No, ha lottato"

Sul profilo Instagram della madre del ragazzo, Francesca, un tifoso ha commentato: "traditore"; la risposta della donna non si è fatta attendere: "Vi avrebbe tradito se non avesse lottato per la ...

Dopo l'addio al Barcellona, l'ex allenatore dei catalani torna a parlare del difficile rapporto con il campione argentino ...Sul profilo Instagram della madre del ragazzo, Francesca, un tifoso ha commentato: "traditore"; la risposta della donna non si è fatta attendere: "Vi avrebbe tradito se non avesse lottato per la ...