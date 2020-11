La sorella di Elettra Lamborghini vuota il sacco: “Ecco perché non mi ha invitato al matrimonio” (Di domenica 1 novembre 2020) La sorella di Elettra Lamborghini: “Vi spiego perché non mi ha invitato al matrimonio” Elettra Lamborghini si è sposata lo scorso settembre e l’assenza della sorella Ginevra aveva catturato l’interesse dei media. L’ereditiera aveva poi dato una sua spiegazione piuttosto enigmatica, spiegando: “C’erano tutti quelli che volevo al mio fianco”, un’affermazione che lascia intendere un cattivo rapporto con la sorella Ginevra. Quest’ultima, a distanza di un mese dal lieto evento, ha detto la sua in merito in un’intervista a Fanpage. “C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020) Ladi: “Vi spiego perché non mi haal matrimonio”si è sposata lo scorso settembre e l’assenza dellaGinevra aveva catturato l’interesse dei media. L’ereditiera aveva poi dato una sua spiegazione piuttosto enigmatica, spiegando: “C’erano tutti quelli che volevo al mio fianco”, un’affermazione che lascia intendere un cattivo rapporto con laGinevra. Quest’ultima, a distanza di un mese dal lieto evento, ha detto la sua in merito in un’intervista a Fanpage. “C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi ...

