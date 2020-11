La Russia vuole davvero altri quattro anni di Trump alla Casa Bianca? (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov – La linea che si rileva negli ultimi giorni su quotidiani russi pro-Cremlino è assai diversa dalla narrazione del nostro mainstream tutta incentrata sui fantomatici hacker russi amici di Trump. Useremo come campione di analisi il Moskovskij Komsomolets e la Kosmomol’skaja Pravda del 27, 28 e 29 ottobre 2020. La Russia è la più grande minaccia per gli Usa (di Biden) Il primo quotidiano (27 ottobre 2020) riporta che Joe Biden, storicamente russofobo, ha nella recente campagna elettorale definito più volte la Russia la più grande minaccia per gli Usa. Gli analisti vicini al Cremlino sostengono che è in verità ottimo per l’autocoscienza e l’autostima del popolo della Federazione russa esser considerato la prima minaccia per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov – La linea che si rileva negli ultimi giorni su quotidiani russi pro-Cremlino è assai diversa dnarrazione del nostro mainstream tutta incentrata sui fantomatici hacker russi amici di. Useremo come campione di analisi il Moskovskij Komsomolets e la Kosmomol’skaja Pravda del 27, 28 e 29 ottobre 2020. Laè la più grande minaccia per gli Usa (di Biden) Il primo quotidiano (27 ottobre 2020) riporta che Joe Biden, storicamente russofobo, ha nella recente campagna elettorale definito più volte lala più grande minaccia per gli Usa. Gli analisti vicini al Cremlino sostengono che è in verità ottimo per l’autocoscienza e l’autostima del popolo della Federazione russa esser considerato la prima minaccia per ...

