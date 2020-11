La Regione Siciliana equipara il Tram al Bus come servizio di trasporto pubblico locale ai fini del rimborso chilometrico (Di lunedì 2 novembre 2020) Con Decreto n. 3106 del 2020, la Regione Siciliana ha provveduto ad erogare ad AMAT somme arretrate dal 2016, riconoscendo che il Tram svolge un servizio di trasporto pubblico locale e, pertanto, i chilometri percorsi su ferro devono essere rimborsati almeno al pari di quelli percorsi su gomma. Già a maggio di quest’anno il Comune aveva previsto nel nuovo contratto integrativo stipulato con la partecipata, l’equiparazione fra Bus e Tram ai fini del rimborso chilometrico. Con il nuovo Decreto la Regione ha disposto la liquidazione dell’importo complessivo di € 1.703.045,45 per il pagamento del corrispettivo relativo ai servizi tranviari ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 2 novembre 2020) Con Decreto n. 3106 del 2020, laha provveduto ad erogare ad AMAT somme arretrate dal 2016, riconoscendo che ilsvolge undie, pertanto, i chilometri percorsi su ferro devono essere rimborsati almeno al pari di quelli percorsi su gomma. Già a maggio di quest’anno il Comune aveva previsto nel nuovo contratto integrativo stipulato con la partecipata, l’zione fra Bus eaidel. Con il nuovo Decreto laha disposto la liquidazione dell’importo complessivo di € 1.703.045,45 per il pagamento del corrispettivo relativo ai servizi tranviari ...

La Regione Siciliana equipara il Tram al Bus come servizio di trasporto pubblico locale ai fini del rimborso chilometrico

