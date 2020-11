La Reggiana perde a tavolino e accusa la Salernitana di Lotito: «dove è finita la lealtà sportiva?» (Di domenica 1 novembre 2020) Ieri la Reggiana, alle prese con 29 positivi, non si è presentata a Salerno per il match contro la Salernitana che la Lega di B non ha voluto rinviare. Lo aveva comunicato ufficialmente nel pomeriggio, parlando di «causa di forza maggiore». Alle 16,45 l’arbitro Marchetti di Ostia ha preso atto della mancata presenza della Reggiana ed ha chiuso il referto. Ora il club perderà 3-0 a tavolino, ma non dovrebbe essere penalizzata di un punto. La Reggiana, scrive il Corriere dello Sport, ha già annunciato che farà ricorso rifacendosi all’articolo 55 delle NOIF, che fa riferimento alla mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore. La Reggiana avrebbe informato della situazione anche l’AUSL di Reggio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Ieri la, alle prese con 29 positivi, non si è presentata a Salerno per il match contro lache la Lega di B non ha voluto rinviare. Lo aveva comunicato ufficialmente nel pomeriggio, parlando di «causa di forza maggiore». Alle 16,45 l’arbitro Marchetti di Ostia ha preso atto della mancata presenza dellaed ha chiuso il referto. Ora il clubrà 3-0 a, ma non dovrebbe essere penalizzata di un punto. La, scrive il Corriere dello Sport, ha già annunciato che farà ricorso rifacendosi all’articolo 55 delle NOIF, che fa riferimento alla mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore. Laavrebbe informato della situazione anche l’AUSL di Reggio ...

