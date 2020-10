La gente non capisce? La politica ha fallito (Di domenica 1 novembre 2020) Chiudere i luoghi della cultura è condannarli a morte. Ma nessuno ha chiarito i criteri in base ai quali un servizio sia essenziale oppure no Leggi su espresso.repubblica (Di domenica 1 novembre 2020) Chiudere i luoghi della cultura è condannarli a morte. Ma nessuno ha chiarito i criteri in base ai quali un servizio sia essenziale oppure no

stanzaselvaggia : In Lombardia e non solo sta ricominciando il grave balletto della gente CON SINTOMI che chiede un tampone e viene i… - borghi_claudio : @giustoperf @Telebari Che sarebbe inutile. la gente è già chiusa in casa e terrorizzata. Forse far fare code al mer… - herbertballeri : Mi ha chiamato #Conte , ha detto che non devo fare uscire la gente. #Dpcm - FeliceValente : @MelgerTina @gianluca826 @Cartabellotta Perche’ cosa ho detto io? Su settembre si facevano tra i 40 e i 70k tamponi… - zerowidee : RT @eliscrivecose: Io penso che non ci sia programma gestito peggio del grande fratello. E quando parlo di programma gestito male intendo p… -

Ultime Notizie dalla rete : gente non Nei panifici sparite le code «La gente non esce più» La Provincia di Sondrio Gossipblog Gossip Reality Tommaso Zorzi piange per il travestimento di Halloween: il motivo (video)

Tommaso Zorzi piange durante la festa di Halloween del Grande Fratello Vip perché il proprio costume gli ricorda quando è stato vittima di bullismo ...

a san marino bar e ristoranti aperti fino a mezzanotte 1

Franco Giubilei per “la Stampa” a san marino bar e ristoranti aperti fino a mezzanotte 1 La repubblica arroccata sul Monte Titano non è mai stata famosa per la movida, ma ora, con la riviera romagnola ...

Tommaso Zorzi piange durante la festa di Halloween del Grande Fratello Vip perché il proprio costume gli ricorda quando è stato vittima di bullismo ...Franco Giubilei per “la Stampa” a san marino bar e ristoranti aperti fino a mezzanotte 1 La repubblica arroccata sul Monte Titano non è mai stata famosa per la movida, ma ora, con la riviera romagnola ...