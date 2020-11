La Francia in piena emergenza | 46 290 nuovi positivi e 231 morti in 24 ore

Piu_Europa : #PiuEuropa esprime piena solidarietà al Presidente @EmmanuelMacron Noi siamo senza esitazioni al fianco della… - pdnetwork : #Erdogan in questi giorni si sta scagliando con ferocia contro il Presidente Macron. A lui e tutta la Francia la no… - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - globalistIT : - paolorm2012 : RT @valeriafedeli: Quanto avvenuto oggi a #Nizza impressiona, sconvolge e addolora. Solidarietà alla #Francia e piena vicinanza nella lotta… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia piena

Globalist.it

Da venerdì scorso, la Francia è in lockdown parziale: le persone possono uscire solo per lavoro, per un'emergenza sanitaria, per necessità familiari essenziali o per fare attività fisica vicino a casa ...Francia nel mirino del terrorismo islamico. Professore decapitato, tre altre persone uccise in chiesa. Perché non possiamo non dirci francesi.