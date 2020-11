La Francia in piena emergenza: 46.290 nuovi positivi e 231 morti in 24 ore (Di domenica 1 novembre 2020) Brutta situazione: la Francia ha registrato 46.290 nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 nelle ultime 24 ore, raggiungendo 1,41 mln di contagi dall'inizio della pandemia, secondo dati diffusi dalle ... Leggi su globalist (Di domenica 1 novembre 2020) Brutta situazione: laha registrato 46.290al coronavirus Sars-CoV-2 nelle ultime 24 ore, raggiungendo 1,41 mln di contagi dall'inizio della pandemia, secondo dati diffusi dalle ...

"Sono scioccata e rattristata dal brutale attacco che ha avuto luogo a Vienna. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime e al popolo austriaco. L'Europa offre piena solidarietà all'Austria. Siamo ...

Nuovo record in Francia: 52.518 casi in 24 ore. In Germania iniziato il lockdown "light"

Nel Regno Unito secondo la Bbc i laburisti voteranno a favore del lockdown, ma criticheranno il ritardo della misura. In Francia, il Presidente Macron agli studenti: "Virus progredisce, ma ce la farem ...

