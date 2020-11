La crisi politica | economica e sociale di un governo che ha perso il contatto con la realtà

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov – La situazione è esplosiva, inutile negarlo: lasanitaria è grave, anche e soprattutto perché è stata gestita male; laè grave, e lo sarà molto di più fra poco, quando l’economia non reggerà più e ci sarà lo sblocco dei licenziamenti; laè evidente, palese, chiara anche ai sassi, seppur non apertamente dichiarata dalla maggioranza, una maggioranza che esiste solo sulla carta. Ilè ancora in carica, è vero, ma ha completamentel’aderenza con la realtà, la fiducia dei cittadini e la relazione di rispetto con le istituzioni e gli interlocutori socio-economici. Gli enti locali si ribellano, ormai: ...