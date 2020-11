La Chiesa  riprenda  il ruolo fondamentale che ha sostenuto per secoli

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 1 novembre 2020) Continua la nostra battaglia per ritornare a suonare nonostante i teatri chiusi. Al nostro fianco il compositore Enrico Renna affinchè possa anche generare un effetto stimolante per quegli gli storici processi di committenza e di pratica vocale/strumentale come le schola cantorum possano trovare nuova vita, restituendo dignità agli artefici e alle loro opere. Di Enrico Renna “O Patria mia vedo le mura e gli archi E le colonne e i simulacri e l’erme Torri degli avi nostri, Ma la gloria non vedo…” Così cantava il sommo Poeta recanatese duefa. Uno spazio immenso ci separa da quel periodo, eppure oggi avremmo ben più solidi motivi di lagnanza. Chi promuove, chi sostiene la cultura, le arti, chi? Noi, terra feconda di genio, di creatività, oggi avvilita da un mercato così perverso e ...