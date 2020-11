'La cannabis light ha effetti nocivi. Tuteliamo le giovani generazioni' (Di domenica 1 novembre 2020) MACERATA - Oggi, primo novembre, sarebbe dovuto entrare in vigore il decreto già pubblicato in Gazzetta e voluto dal ministro della Salute Roberto Speranza che inserisce il Cbd, cannabidiolo, nella tabella 5 delle sostanze stupefacenti, così però non sarà. Il 28 ottobre scorso, infatti, la ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 1 novembre 2020) MACERATA - Oggi, primo novembre, sarebbe dovuto entrare in vigore il decreto già pubblicato in Gazzetta e voluto dal ministro della Salute Roberto Speranza che inserisce il Cbd, cannabidiolo, nella tabella 5 delle sostanze stupefacenti, così però non sarà. Il 28 ottobre scorso, infatti, la ...

LucaBizzarri : Bravo Ministro @robersperanza , un sospiro di sollievo per 15000 lavoratori. Cannabis light, il ministro Speranza s… - LaStampa : Cannabis light, il ministro Speranza sospende il decreto che classifica il Cbd come stupefacente - MEcosocialista : RT @MaryNewsWeb: 'Un giorno chiudono i negozi di cannabis light mettendo in difficoltà migliaia di persone che hanno investito i loro soldi… - QualeFuturo : RT @ProVitaFamiglia: Da #Speranza, stop al decreto che dichiara 'stupefacente' il principio attivo della #cannabis light. Nuovi pericoli in… - usciamodalmedi1 : RT @MaryNewsWeb: 'Un giorno chiudono i negozi di cannabis light mettendo in difficoltà migliaia di persone che hanno investito i loro soldi… -