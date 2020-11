Koulibaly: “Siamo dispiaciuti per questa sconfitta, ma dobbiamo andare avanti!” (Di domenica 1 novembre 2020) Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta casalinga col Sassuolo: “Oggi volevamo vincere e non ci siamo riusciti, siamo molto dispiaciuti perchè volevamo fare bene. Ora dobbiamo voltare pagina e reagire, altrimenti non si va avanti. Stanchezza dopo l’Europa League? Non vogliamo avere alibi di questo tipo, bisogna vincere giovedì col Rijeka e domenica a Bologna. Episodi sfavorevoli? Abbiamo creato molto ma senza essere concreti, sconfitta che ci può stare.” Foto: Transfermarket L'articolo Koulibaly: “Siamo dispiaciuti per questa sconfitta, ma ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Kalidou, difensore centrale del Napoli, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport lacasalinga col Sassuolo: “Oggi volevamo vincere e non ci siamo riusciti, siamo moltoperchè volevamo fare bene. Oravoltare pagina e reagire, altrimenti non si va avanti. Stanchezza dopo l’Europa League? Non vogliamo avere alibi di questo tipo, bisogna vincere giovedì col Rijeka e domenica a Bologna. Episodi sfavorevoli? Abbiamo creato molto ma senza essere concreti,che ci può stare.” Foto: Transfermarket L'articolo: “Siamoper, ma ...

