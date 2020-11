Klopp: "È importante che la gente possa seguire il calcio durante il lockdown" (Di domenica 1 novembre 2020) "È importante che la gente possa seguire il calcio durante il lockdown". Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp , sull'importanza del calcio in momenti delicati come il lockdown in cui sta per rientrare... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 novembre 2020) "che lailil". Il tecnico del Liverpool, Jurgen, sull'importanza delin momenti delicati come ilin cui sta per rientrare...

PinoMeazza : RT @GiuxInter: Il Milan che ha squadra nettamente inferiore alla nostra gioca meglio d noi e ha pioli in panca..pioli nn klopp..ma il cogli… - GiuxInter : Il Milan che ha squadra nettamente inferiore alla nostra gioca meglio d noi e ha pioli in panca..pioli nn klopp..ma… - AndyVIVEX : @GianniVEVO2021 Tipo quando Klopp sta sul 6-0 e comincia a prendersela con il terzino riempiendolo di schiaffi - ASM_Italia : #Fabinho Il centrocampista brasiliano rimase al #Monaco per un'altra stagione, risultando fondamentale anche per il… - DiDjorkaeff : @ragnar_legend @ErGeometra =>...diventano pericolosi, vuoi perché non hai spazio, vuoi perché devi tirare velocemen… -

Ultime Notizie dalla rete : Klopp È Klopp: «È importante che la gente possa seguire il calcio durante il lockdown» – VIDEO Calcio News 24 Klopp: "È importante che la gente possa seguire il calcio durante il lockdown"

"È importante che la gente possa seguire il calcio durante il lockdown". Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp , sull'importanza del calcio in momenti ...

Atalanta-Liverpool: presentazione della partita e pronostico

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, forte del successo in campionato contro il Crotone che ha interrotto il mini-ciclo negativo in Serie A, affronta al Gewiss Stadium di Bergamo il Liverpool di Klopp ...

"È importante che la gente possa seguire il calcio durante il lockdown". Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp , sull'importanza del calcio in momenti ...L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, forte del successo in campionato contro il Crotone che ha interrotto il mini-ciclo negativo in Serie A, affronta al Gewiss Stadium di Bergamo il Liverpool di Klopp ...