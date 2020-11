Kessié: «Bello il mio gol. Momento magnifico per il Milan» (Di domenica 1 novembre 2020) Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del match contro l’Udinese. Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del match contro l’Udinese. LEGGI LE DICHIARAZIONI DI KESSIÈ SU IBRAHIMOVIC «Eravamo pronti a questo tipo di partita. Sapevamo che giocare sul campo dell’Udinese è molto difficile. Quella bianconera è una squadra molto forte, soprattutto fisicamente, noi abbiamo messo a punto quello che avevamo preparato. Sono felice anche per il gol, che è stato molto Bello. Siamo un gruppo unito, stiamo passando un Momento magnifico e dobbiamo continuare ad aiutarci». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Franck Kessié, centrocampista del, ha parlato ai microfoni diTV al termine del match contro l’Udinese. Franck Kessié, centrocampista del, ha parlato ai microfoni diTV al termine del match contro l’Udinese. LEGGI LE DICHIARAZIONI DI KESSIÈ SU IBRAHIMOVIC «Eravamo pronti a questo tipo di partita. Sapevamo che giocare sul campo dell’Udinese è molto difficile. Quella bianconera è una squadra molto forte, soprattutto fisicamente, noi abbiamo messo a punto quello che avevamo preparato. Sono felice anche per il gol, che è stato molto. Siamo un gruppo unito, stiamo passando une dobbiamo continuare ad aiutarci». Leggi su Calcionews24.com

3Maldinista : RT @Screwdrivers2: Assist di Ibra per il PRESIDENTE KESSIE’ che la mette di prepotenza sotto la traversa. Che bello. Che bello. #udinesemil… - Screwdrivers2 : Assist di Ibra per il PRESIDENTE KESSIE’ che la mette di prepotenza sotto la traversa. Che bello. Che bello. #udinesemilan - InfoworkMagdi : Che bello sapere che un Diaz cosi come fai a tenerlo fuori, Tonali super crescita, Leao Ismaël Chala Kessie Diogo T… - Mbapepp91 : @andre85milan @Tru_Visioner Lui né ha dette migliaia di cazzate. Tipo kessie,Calhanoglu,leao,rebic ne ha sparate un… - tomasonidiego : RT @DavidBasco86: #Kessie alla BBC: 'Vestire la maglia del Milan è un onore. Il #Milan è una seconda pelle, mai pensato di andar via e da q… -