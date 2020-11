Juventus U23, sfida al Lecco per tornare alla vittoria (Di domenica 1 novembre 2020) In seguito alla sconfitta subito contro il Como nel match di mercoledì, la Juventus U23 oggi ospiterà il Lecco al Moccagatta di Alessandria per provare a tornare alla vittoria ed effettuare il sorpasso proprio ai danni dei lombardi. I ragazzi di Zauli proveranno a risalire la china dopo un avvio di stagione molto incerto, dettato anche dalle assenze a cui il club ha dovuto far fronte. Appena 4 punti nelle ultime 4 uscite dei bianconeri ai quali li aspetta una settimana molto importante. Infatti, oltre al match di oggi contro i lombardi, la squadra bianconera dovrà affrontare in settimana il Livorno, nel match valevole per la quarta giornata. Domenica invece i giovani della Juventus sfideranno in trasferta il Novara nel derby di giornata. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 1 novembre 2020) In seguitosconfitta subito contro il Como nel match di mercoledì, laU23 oggi ospiterà ilal Moccagatta di Alessandria per provare aed effettuare il sorpasso proprio ai danni dei lombardi. I ragazzi di Zauli proveranno a risalire la china dopo un avvio di stagione molto incerto, dettato anche dalle assenze a cui il club ha dovuto far fronte. Appena 4 punti nelle ultime 4 uscite dei bianconeri ai quali li aspetta una settimana molto importante. Infatti, oltre al match di oggi contro i lombardi, la squadra bianconera dovrà affrontare in settimana il Livorno, nel match valevole per la quarta giornata. Domenica invece i giovani dellasfideranno in trasferta il Novara nel derby di giornata. LEGGI ...

