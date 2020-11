Juventus, Ronaldo: “Campionato competitivo, l’importante è che sono tornato” (Di domenica 1 novembre 2020) “sono stato molto tempo fermo, nonostante non avessi sintomi e mi sentissi bene. Oggi sono tornato a fare quello che mi piace, giocare a calcio“. Così Cristiano Ronaldo al termine del match Spezia-Juventus, vinto dai bianconeri per 4-1 e valido per la sesta giornata della Serie A 2020/2021. L’attaccante della Juve ha commentato anche la situazione della Serie A: “È un campionato competitivo. C’è il Milan, la Lazio, il Napoli, etc. Dobbiamo lavorare sodo“. Infine, il fuoriclasse portoghese ha detto la sua sulle polemiche social legate ai tamponi per il Covid-19: “Cristiano è tornato. Questo l’importante“. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “stato molto tempo fermo, nonostante non avessi sintomi e mi sentissi bene. Oggitornato a fare quello che mi piace, giocare a calcio“. Così Cristianoal termine del match Spezia-, vinto dai bianconeri per 4-1 e valido per la sesta giornata della Serie A 2020/2021. L’attaccante della Juve ha commentato anche la situazione della Serie A: “È un campionato. C’è il Milan, la Lazio, il Napoli, etc. Dobbiamo lavorare sodo“. Infine, il fuoriclasse portoghese ha detto la sua sulle polemiche social legate ai tamponi per il Covid-19: “Cristiano è tornato. Questo l’importante“.

