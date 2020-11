Juventus | retroscena Ronaldo | il consiglio di Andrea Pirlo

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 1 novembre 2020) Si avvicina inesorabilmente il fischio d’inizio di Spezia-partita valida per la sesta giornata di campionato. I bianconeri affronteranno i liguri in una trasferta dal sapore inedito in Serie A a girone unico, in quanto le due formazioni si sono affrontate due volte in B e qualche volta prima che nascesse il torneo che tutti conosciamo oggi. Un vero e proprio tabù per la Vecchia Signora, che vorrebbe sfatare al più presto. Il match contro lo Spezia potrebbe essere quello della svolta per lache ora ha necessità di fare punti e di convincere dopo uno stentato avvio di stagione. Protagonista della sfida potrebbe essere Cristiano, che molto probabilmente partirà dalla panchina, pronto a subentrare nel corso della ripresa. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, rinnovo Dybala: slitta ...